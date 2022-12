Francia | il 6 gennaio ci sarà la decisione della Federazione sul Ct

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bisognerà aspettare fino al 6per scoprire qualeil destinopanchinaNazionale Francese. Per quella data, infatti, è prevista la riunione del comitato esecutivoFedercalcio transalpina che si pronuncerà sulla guida tecnicanazionale. Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, Deschamps avrebbe incontrato ieri il presidente federale La Graet e al momento ci sarebbero buone possibilità per la sua conferma. Il nodo sarebbe legato alla durata del contratto visto che il ct vorrebbe continuare fino ai prossimi Mondiali del 2026 mentre lapreferirebbe un biennale. Da considerare anche la possibilità Zinedine Zidane, fermo ormai da giugno 2021 quando ha lasciato il Real Madrid, prendendosi un anno sabbatico. SportFace.

