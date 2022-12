Francia | fast food sì ma sostenibili La rivoluzione | vietate stoviglie e contenitori usa e getta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Indi rivoluzioni se ne intendono. Anche se quella che si sta compiendo in questi giorni neidel Paese non farà cadere nessuna testa, sicuramente cambia il corso delle cose, insomma segna un prima e un dopo: un prima monouso e un poi di riuso, in questo caso. Le catene di ristorazione veloce si stanno preparando infatti a uno dei più grandi cambiamenti da decenni a questa parte, poiché il governo ha vietato piatti, bicchieri eusa eper chiunque consumi sul posto. Il 1° gennaio, McDonald’s, Burger King, Starbucks, Subway e gli altri dovranno affrontare quella che gli ambientalisti hanno definito appunto una ““, in quanto nello Stato entreranno in vigore regole pionieristiche per ridurre i rifiuti. Stop aiusa e ...

