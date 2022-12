Fondazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’U, Unione, è lo Stato Federale esteso ai territori dell’Europa Orientale e in parte dell’Asia centro-settentrionale. Si è costituito in seguito alla Rivoluzione del 1917 con conseguente caduta dell’Impero Russo. La Dichiarazione e il trattato sulla formazioneistituisce ufficialmente lo Stato chiamato Unione Sovietica. Si unificarono le diverseche esistevano dal 1919 e si creò un nuovo governo federale con Mosca come nuova capitale. Il Trattato, insieme alla Dichiarazione della Creazione dell’U, fu approvato esattamente 100 anni fa nel giorno di oggi, il 30 dicembre 1922. Guerra civile e istituzione ...