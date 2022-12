Flat tax | superbonus | mutui | pensioni | condoni | le misure della Manovra approvata

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Definitiva l’approvazionelegge di Bilancio: 2023 da 35 miliardi di euro: 21 miliardi per aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia (ma solo per i primi 3 mesi del 2023).

Con lavi è il concreto rischio di tassare pesantemente la classe media. Bankitalia, qualche giorno fa, aveva etichettato le mosse sul piano economico come un netto arretramento del Paese. ...... il direttore di Informazione Fiscale Francesco Oliva si è concentrato sugli interventi che rientrano nella cosiddetta "tregua fiscale" e sulleper lavoratori dipendenti e autonomi. Un focus ...Ora che l’iter di approvazione è concluso può essere utile capire cosa c’è in legge di Bilancio e cosa invece al momento non è stato inserito tenendo conto anche delle promesse elettorali del centrode ...È stata approvata in Senato la Legge di Bilancio 2023. Nella manovra anche l’aliquota unica al 15%. L’economista Cottarelli: «La flat tax taglia le tasse a chi guadagna di più» ...