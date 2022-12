Fiumicino | i ragazzi della Porto Romano insieme per l’ambiente

(Di venerdì 30 dicembre 2022)– Questo bellissimo slogan ha caratterizzato il lavoro presentato, durante la manifestazione natalizia promossa dall’associazione “Il Cuore di Cristiano” di due classi dell’istituto comprensivo. Le classi partecipanti, la seconda B e la seconda H- sezione musicale hanno deciso di prendere parte al contest promosso dall’associazione Il Cuore di Cristiano realizzando un mega striscione formato da tantissimi tasselli, uno per ogni studente. L’obiettivo delle docenti che hanno seguito i lavori è stato quello di evidenziare come il rispetto“Casa Comune”-la nostra terra- sia qualcosa di fondamentale e di imprescindibile. Partendo dai dibattiti svolti in classe nelle diverse ore coinvolte -Lettere, Scienze e Religione Cattolica- si è promossa l’attenzione alla biodiversità e allo studio ...

