Fiordelisi e Donnamaria | il gesto sfuggito | squalifica al GfVip?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una nuova bufera nella casa del Grande Fratello Vip. In crisi sarebbero Edoardoe Antonella, che si sta allontanando da lui. Tra i due concorrenti, che si sono innamorati nella casa più spiata d'Italia, c'è un vero e proprio rapporto di amore e odio. Si parla in Rete, addirittura, di uno schiaffo (mimato).va su di giri? Che cosa sta accadendo. In Rete si parla di, che potrebbe arrivare molto presto. E' quello che stanno chiedendo in Rete una parte dei telespettatori. Non era mai accaduto prima che un concorrente del Gf vip mimasse uno schiaffo a una donna, unche sicuramente non è piaciuto in Rete. Quello trae laè un amore altalenante, fatto di alti e bassi. Ma soprattutto di grandi ...