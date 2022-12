Federica Panicucci presenta Concerto per la pace | ospiti e anticipazioni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In occasione della Giornata Mondiale per la, domenica 1° gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 il “per la” Dall’Auditorium della Conciliazione di Roma grandi artisti italiani e internazionali si esibiranno nel segno della speranza e della solidarietà, sentimenti che gli orrori della guerra in Ucraina hanno risvegliato nella coscienza di tutti. Nel corso della serata evento, saliranno sul palco: José Carreras, Amy Lee di Evanescence, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Aka 7even, Hevia, Neri Marcorè, Darin e Kayma. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino. Al “per la” saranno presenti ...

