(Di venerdì 30 dicembre 2022) È spuntato al Senato un disegno di legge targato Fratelliper l’istituzione della “dei”. L’idea è del senatore Andrea De Priamo, che figura come primo firmatario del ddl depositato lo scorso 28 dicembre. Al Senato è stato depositato da FdI un ddl perladei“È una proposta che nasce dall’interlocuzione con alcune associazioni che si occupano dalla famiglia”, ha spiegato all’Adnkronos lo stesso De Priamo. “L’intenzione – ha aggiunto l’esponente di FdI – è quella di dedicare unaai, sulla scia della festa del papà e della mamma”. La...

LA NOTIZIA

FdI vuole istituire la Giornata nazionale dei Figli d'Italia La proposta di legge è del senatore Andrea De Priamo: "Il nome è evocativo, rimarca l'appartenenza all'identità nazionale". Ecco di cosa si tratta ...