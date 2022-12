Farmaci fantasma

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mentre il Covid non molla, l’ondata di influenza ha colto alla sprovvista aziende e grossisti. Mancano antifebbrili, antinfiammatori, antibiotici, sciroppi per la tosse... In tutto, oltre tremila medicinali. In tempi di influenza si va a caccia di antidolorifici e antinfiammatori neanche fossero diamanti: si cerca dia ina, nella speranza - spesso vana - di riuscire ad accaparrarsi una rimanenza di Augmentin sciroppo, o magari l’ultimo Brufen 600. «Siamo ricaduti nell’emergenza, nonostante da mesi sia chiaro a tutti che la situazione sarebbe precipitata» dice unsta fiorentino dalla esperienza trentennale. «La verità è che, proprio come accaduto nella prima fase della pandemia, siamo impreparati a questa ondata di influenza stagionale, che corre irrefrenabile tra bambini e anziani, lasciando vuoti gli ...