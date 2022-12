“Facciamo come la Cina” Il video che oggi imbarazza Ricciardi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’esplosione dei contagi inha riportato il governo italiano a riporre l’attenzione sul Covid-19. In mattinata, il ministero della Salute ha emanato una circolare, dove si avverte la possibilità di applicare le mascherine al chiuso e lo smart working, nel caso in cui l’andamento epidemiologico dovesse peggiorare in futuro. Un provvedimento che segue quanto fatto sui tamponi obbligatori, imposizione per tutti i passeggeri provenienti dal regime cinese, e che prevede un isolamento di cinque giorni, in caso di positività. Insomma, la volontà del governo è quella di non farsi trovare impreparato,successe invece tre anni fa, quando la sinistra pose la questione su un inesistente razzismo verso i cinesi, con conduttori televisivi che ingoiavano involtini primavera, in segno di solidarietà. Ai tempi, anche il presidente Mattarella decise di ...