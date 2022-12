Fabio Mechini | “L’obiettivo della salvezza è a portata di mano | vivremo nove battaglie sportive”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La Emma Villas Aubay Siena osserverà giorni di riposo il 31 dicembre e il primo gennaio e tornerà ad allenarsi al PalaEstra a partire da lunedì 2 gennaio in vistasfida di domenica 8 gennaio, a partire dalle ore 15,30, contro l’Allianz Milano. La partita sarà valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. La prevendita per assistere al match prenderà il via il prossimo 2 gennaio alle ore 12 sul circuitoCiaoTickets. Il vicepresidente del team senesefa intanto il punto su quello che è stato l’anno 2022 del club del presidente Giammarco Bisogno. Un’annata nella quale i senesi hanno prima vissuto la cavalcata culminata con lanel torneo di Serie A2, centrata grazie alla vittoria ottenuta nel palazzetto dello sport di Santa Croce ...