"L'incontro di oggi convocato dal Ministero dal Lavoro non ha portatonovità alla soluzione della complicata vertenza. Qf continua a ribadire che lo stallo del processo di reindustrializzazione è dovuto alla mancanza di agibilità dello stabilimento nonostante ..."Nel frattempo " hanno aggiunto le Rsu - mentre scriviamo nessuno operaioha ricevuto il ... Nonostante la richiesta sia partita venerdì scorso, ancora non c'è statarisposta". Ex Gkn: “Nessuna novità in merito alla vertenza dopo l’incontro al ministero del lavoro”. Lo annuncia la Fiom-Cgil CAMPI BISENZIO - Il 2022, loro malgrado, si conclude così come era iniziato per i lavoratori della ex Gkn, ovvero senza alcuna certezza per quello che ...Nei vari incontri tenuti al Mise tutte le parti hanno preso atto che il progetto presentato da Qf è di fatto impraticabile per responsabilità aziendale, afferma il swgretario del sindacato ...