Euronext | nel 2022 83 nuove quotazioni | 3 | 8 miliardi raccolta

(Di venerdì 30 dicembre 2022)si conferma la principale sede di quotazione azionaria in Europa e di quotazione del debito a livello mondiale nel. Quest'annoha registrato 83azionarie - metà ...

Borsa Italiana

si conferma la principale sede di quotazione azionaria in Europa e di quotazione del debito a livello mondiale2022. Quest'annoha registrato 83 nuove quotazioni azionarie - metà delle quali effettuate da società Tech - per una capitalizzazione di mercato aggregata al momento della quotazione di ...... ha commentato Fabio de Concilio , Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, sottolineando che ora il CdA è a maggioranza indipendente, una "raritàpanorama del mercatoGrowth ... Da oggi Dotstay . sul Segmento Professionale di Euronext Growth ... (Teleborsa) - Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la ...Euronext si conferma la principale sede di quotazione azionaria in Europa e di quotazione del debito a livello mondiale nel 2022. (ANSA) ...