Esce il nuovo Dizionario dell’Italiano Treccani | ecco le novità Ampio spazio alla grammatica

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non adotta il “vocabolariese” né le “abbr”, ildella. «Èper la lingua che adotta», spiegano orgogliosi dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana più celebre d’Italia. Un progetto ambizioso e innovativo. Proprio sull’ultimo margine dell’anno 2022, laha deciso di far uscire il suo prestigioso. Il “vocabolariese”, sottolineano ironici, è «quella sorta di linguaggio iniziatico che porta a definire una semplice vite come un “organo meccanico di collegamento, costituito da un gambo cilindrico o conico, sul quale è inciso un solco elicoidale il cui risalto (detto filetto o verme) va a impegnarsi tra i risalti di un solco analogo (preesistente o generato dsua stessa rotazione)”». Nel...

MEI – Meeting degli Indipendenti

L'Italiasconfitta dalla serata al Dolby Theatre di Los Angeles, con Paolo Sorrentino che ... Oscar, Will Smith colpisce Chris Rock GUARDA GLI SCATTI Aaron Taylor - Johnson,James Bond dopo ...... con un cambio del regime iraniano, avverrà unrovesciamento pure qui. Perciò non si può ... Ora cammino verso l'Iran, la prima cosa chedai miei occhi sono le lacrime, come quelle di un ... ROMOLO DISCHI presenta “Raramente” nuovo singolo di “Crisaore ... 4' di lettura Ancona 30/12/2022 - Presidente uscente: “4 anni molto intensi tra pandemia e problemi vecchi e nuovi della giustizia che deve ritrovare nuova centralità nell’agenda politica”. Miranda re ...Klobrille sembra aver smentito un altro utente su ResetERA che ipotizzava un lancio per il gioco il prossimo autunno.