Erano borghi a rischio spopolamento | castelli abbandonati | oasi naturali su terreni confiscati alle mafie | paesi distrutti dal terremoto | sono tornati a vivere Oggi sono luoghi di una speciale accoglienza turistica | ma anche posti in cui abitare Tutti da riscoprire

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non solo la grande, sfacciata bellezza di Roma, Venezia e Firenze: in Italia c’èuna bellezza piccola, tanto inafferrabile che rischia di sparire davanti agli occhi. Letteralmente. È il Belpaese minore dei, dei piccoli centri diffusi su tutta la Penisola, deispeciali da. Se tantinoti e hanno una capacità conclamata di attrarre viaggiatori, curiosi e golosi, per molti il turismo è una scommessa tutta da giocare. La rivincita deidaguarda le ...

Io Donna

Solstizio, equinozio, eclissi solare o lunare, Luna pienae ancora oggi sono fenomeni ... Abbiamo tutto: mare, montagne, colline, laghi,, città d'arte, luoghi antichi ma anche moderni, ...Lo scorso anno134 i veicoli fuorilegge. A lanciare l'allarme è il comando della Polizia ... Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccolida fotografare. Amo le commedie ... La rivincita dei luoghi abbandonati, borghi e castelli da visitare nel 2023 L'ultimo saluto al gestore del circolo di Oneda, morto in un incidente, si terrà sabato 31 dicembre, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Varano Borghi ...Il Gal Fermano si dimostra sempre più strategico per i comuni dell’entroterra riuscendo a captare come premialità per gli interventi svolti in precedenza nuove risorse destinati ai piccoli borghi. Neg ...