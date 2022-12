Empoli | la palestra della scuola media ' Vanghetti' avrà una nuova copertura - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Andrà a sostituire quella attuale soggetta a infiltrazioni, costerà 200mila euro e la progettazione strutturale è già stata ..."Sono molto felice di essere riuscita a mantenere l'impegno che avevamo preso con l'Istituto comprensivoEst per rimettere finalmente in piena funzione ladella Vanghetti - afferma la ... Empoli, la palestra della scuola media ‘Vanghetti’ avrà una nuova copertura Una nuova copertura per la palestra della scuola media "Vanghetti", così da rinnovare quella esistente, realizzata nel 1990, ormai vetusta e incapace di ...Il match finisce 70-51 per Empoli. Nella Cestistica la miglior realizzatrice è Angelica Castellani con 17 punti, seguita da Zolfanelli con 12.