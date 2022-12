Emily in Paris piace un sacco anche agli uomini

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lo scorso dicembre, l'ex giocatore di football americano Peyton Manning è apparso al Saturday Night Live in una gag dedicata alle notizie sportive dell'ultima ora, solo per comunicare che si era perso tutte le partite recenti perché troppo impegnato a guardarein Paris. Ogni tentativo di riportare la conversazione sulla NFL, si trasformava in uno sproloquio sulla serie Netflix da parte dell'ex quarterback. Lo sketch è riuscito alla perfezione perché Peyton Manning è oggettivamente divertente e con un berretto rosso mentre parla di uno dei programmi televisivi più sdolcinati di tutti i tempi risulta ancora più divertente. Manning non è l'unico fan diin Paris e intorno a te ci sonoche amano con un fervore sorprendente questa serie. Magari, per quanto ne sappiamo, potresti esseretu uno di ...