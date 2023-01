Elodie in vacanza al mare con Andrea Iannone prima del Festival di Sanremo

Leggi su diredonna

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il 2023 si preannuncia già da ora come un anno importante per, che sarà tra le protagoniste deldi, una manifestazione a cui è particolarmente legata, dove sarà in gara con il brano dal titolo Due. In attesa di quel momento, che le regalerà certamente grande adrenalina, la cantante ha approfittato di questo periodo di festa per godersi qualche giorno diale lo ha fatto in dolce compagnia. Al suo fianco, infatti, c’è, con cui fa coppia ormai da qualche mese. Il rapporto tra l’ex concorrente di Amici e il motociclista era nato senza troppi proclami da parte di entrambi, usciti scottati da alcune delusioni sentimentali passate e invece con il tempo i due stanno smentendo tutti. Anzi, tra le più scettiche sembrava ...