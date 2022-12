Elettrodomestici come pezzi di design | l’ultima proposta di LG sembra fenomenale

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I migliori prodotti destinati all’uso in casa sono sviluppati – di solito – dalle compagnie più prestigiose in ambito tech, e LG lo ha appena dimostrato con quest’ultima. Rimarremo sbalorditi pure ora? La comparsa di nuovidedicati alla cura della nostra casa è una pratica molto comune al giorno d’oggi, non è un caso infatti che ogni azienda si premuri di progettare dispositivi sempre più intelligenti ed utili. Xiaomi si impegna da anni,anche altre società molto conosciute che non hanno nulla da invidiare a nessuno. Può essere inserito in un ambiente a nostra scelta – Computermagazine.itNeppure LG avrebbe motivo di farlo, d’altronde, in occasione del CES 2023 di Las Vegas, ha decisocye presenterà la nuova versione di ARTCOOL Gallery, noncuénil condizionatore “travestito” da opera ...