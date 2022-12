Elettra Lamborghini nel mirino degli hater | «Errore di grammatica» Lei zittisce tutti così

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Senza filtri,risponde agli. Su Instagram, la cantante racconta ai fan che è volata a Dubai per le vacanze di Natale e proprio il padre ha aperto un ristorante. «E’ la prima volta che lo visito» scrivesotto il post. Ma alcuni interpretano il suo messaggio diversamente e, credendo, cheabbia sbagliato a scrivere il verbo (“Lo visito” al posto di “l’ho visto”) l’attaccano nei direct. E lei non tace, anzi, mette a tacere. «Raga ma ce la fate? Lo visito non “lo visto”…Se non sapete leggere non e colpa mia zio can… va bene che scrivo veloce ma l H davanti al verbo lo so ancora mettere suvvia» scrive in una story. Insomma, cheabbia voluto precisare che quello segnalato non era un ...