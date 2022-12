Elenoire Casalegno e Vittorio Sgarbi | perché è finita la loro storia d’amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022)ha sempre dimostrato di essere un autentico estimatore della bellezza in toto, non solo in qualità di eccellente critico ed esperto d’arte, ma anche per quanto concerne la scelta di partner femminili, molto più giovani di lui, con le quali ama accompagnarsi. L’uomo, dal carattere decisamente fumantino e autentica star dei salotti televisivi, fa sovente parlare di se nel vasto mondo del Gossip per via delle sue storie, che spesso sono pure piuttosto brevi, ma comunque molto chiacchierate e passionali. Forse non tutti lo ricordano, ma Eleonoireha avuto in passato unaconed è stato proprio in quel momento (erano gli anni ’90) che ha guadagnato la popolarità. Molti guardavano con un occhio ...