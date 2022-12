Elenco completissimo dei bonus del 2023 | le sorprese sono tante e i soldi anche

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La legge di bilancio ormai è in dirittura d’arrivo è il prossimo anno arrivanotantissimidisposti proprio dal governo Meloni per aiutare le famiglie in questa durissima situazione economica. Proprio da gennaio i sostegni erogati alle famiglie vanno a costituire la parte più pesante del budget disposto dal governo. Itantissimi a disposizione delle famiglie che proprio grazie a questi aiuti potranno contare su uno strumento in più per riuscire ad andare avanti. Il primodi cui parliamo è quello legato all’energia e al gas che va a pesare per addirittura 21 miliardi sul budget del governo.(I Love Trading)Il nuovosociale per l’energia e per il gas non sarà più erogato alle famiglie con un ISEE entro i ...