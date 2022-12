Ecco perché Pelé si chiama Pelé

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ciao “Pilé” Oggi “è morto” è la frase più ricercata su Google, in tutte le lingue del mondo. Già questo basterebbe per capire che ieri è morto Edson ma che il nome dirimarrà a lungo scolpito nel cuore del mondo. Forse non per tanto quanto scrive oggi il New York Times, citando una frase di Andy Warhol – “Sei l’unica celebrità che, invece di durare 15 minuti, durerà 15 secoli” – ma sicuramente molto a lungo. Vale la pena raccontare la storia del soprannome che oggi è su tutte le prime pagine di giornali e siti web. A Edson Arantes do Nascimento, questo il suo vero nome, da bambino piaceva giocare in porta, ispirato dal portiere José Lino da Conceição Faustino, detto Bilé, un amico della squadra di suo padre, calciatore amatoriale, il Vasco de São Lourenço, nello stato del Minas Gerais. Poiché Edson non ...