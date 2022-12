E' morto Pelè Ora | senza precedenti Prima di lasciare | Bolsonaro sconvolge il Brasile

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Se n'è andato il più grande del mondo? La morte di, al secolo Edson Arantes do Nascimento, non scioglie il dubbio più amato dagli appassionati di calcio del pianeta, ma di sicuro certifica il ruolo di o Rey, o la perla nera, nell'immaginario collettivo, non solo del: con l'82enne, scomparso dopo una lunga malattia, se ne va il volto, il corpo, il simbolo e il nome che ha fatto diventare il pallone un fenomeno globale. Poi è arrivato Diego Armando Maradona, oggi c'è Leo Messi, domani chissà. Maè il calcio, semplice. E lo è diventato quando ancora stava giocando. Per il, in realtà, era e sarà sempre qualcosa in più. La prova è la decisione del presidente uscente Jair, che domenica lascierà l'incarico a Lula: tre giorni di lutto in tutto il Paese, stabiliti in un ...

L'unico giocatore ad aver vinto per tre volte la Coppa del Mondo Addio alla leggenda del calcio brasiliana 'O Rei' Pelé, all'anagrafe Edson Arantes do Nascimento,a 82 anni per un tumore. Un mito per i tifosi di tutto il mondo, gli italiani lo ricordano soprattutto per la finale del Mondiale in Messico nel 1970. Pelé è l'unico giocatore ad aver vinto per ...Di Pelé,a 82 anni in conseguenza di un tumore, come bandiera del Brasile nel mondo, ha parlato anche il presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva . 'Pochi brasiliani hanno portato il nome ... Pelé è morto: lo ricordiamo con tre momenti inediti