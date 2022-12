È morto Pelè ma le condoglianze social sono anche per il salentino Pellè che è vivo e vegeto Molti messaggi di cordoglio e foto sbagliata

(Di venerdì 30 dicembre 2022) C’è chi gli dice che in cielo insegnerà il cucchiaio, chi ricorda quel rigore decisivo ochi gli dice che in cielo ha raggiunto Maradona.C’è chi lo chiama O Rei. Uno gli dice di insegnare agli angeli a tirare i rigori. E il campionario è molto corposo. Solo che non è, il calciatore più forte della storia,ieri e per il quale una vslanga digiunge da tutto il mondo. È invece Cristiano, che ha 32 anni, è un calciatore, ha giocatonella nazionale italiana e soprattutto sta benissimo, conaccanto alla moglie e sullo sfondo l’albero di Natale. Ma il suo profiloè a sua volta inondato di centinaia didi, un clamoroso errore ...

L'addio sui giornali di tutto il mondo La scomparsa diè sulle prime pagine dei giornali di ... In Spagna, 'El Pais' scrive che 'Èil Re del calcio' e in Portogallo 'Record' titola 'Eterno' ...Il re del calcio. Edson Arantes do Nascimento, detto Pel , spirato gioved all'et di 82 anni. Il brasiliano il miglior calciatore di tutti i tempi Un dibattito che infiamma i tifosi da decenni. In queste ore, in ... Pelé, funerali martedì: tre giorni di lutto in Brasile dopo la morte di O Rei