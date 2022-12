E’ morto padre Felice D’Onofrio | il medico diventato frate

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è spento all’età di 95 anni, sacerdote dell’Ordine dei frati minori Cappuccini.è stato anche per lunghi anni docente alla facoltà di medicina dell’università “Federico II” di Napoli. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1950, dal 1970 è stato professore ordinario di patologia speciale medica e metodologia clinica di clinica medica della “Federico II”. Autore di oltre 370 pubblicazioni e di 15 monografie. Nel 1985 ènovizio dei Cappuccini, intrattenendo un costante rapporto con l’allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Michele Giordano. E’ stato poi ordinato sacerdote il 28 maggio del 1989 da papa Giovanni Paolo II. E’ stato per un lungo periodo componente della Congregazione per le Cause dei Santi: ...