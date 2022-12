È morta Vivienne Westwood. Regina disubbidiente

Leggi su amica

(Di venerdì 30 dicembre 2022)detestava essere chiamata “del punk”. Primo motivo: «Non l’ho inventato io, e con Malcolm (McLaren, il secondo marito, discografico e creativo) ne abbiamo solo amplificato il messaggio e poi sistemato in vetrina e in passerella». Secondo: «Pensavo fosse una vera cultura giovanile e invece si è venduto ai turisti che vanno a fotografare quelli con i capelli a cresta in King’s Road che incidono dischi falsamente offensivi». Lo scioglimento dei Sex Pistols e il suo rapido assorbimento nel mainstream l’avevano delusa.a 79 anni modella per la sua collezione primavera estate 2021., mancata ieri a 81 anni, non era certo una che le mandava a dire. Anzi, offriva a chi parlava con lei una strana, bizzarra sensazione a cui siamo disabituati: ...