È morta Vivienne Westwood | la celebre stilista aveva 81 anni

Westwood. La stilista inglese aveva 81 anni. La provocatrice della moda, che ha costruito l'estetica punk e per prima ha imbracciato la causa della moda sostenibile, era nata l'8 aprile ...Si è spenta all'età di 81 anni 'serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra'. I parenti sottolineano come sia sempre rimasta fedele al suo stile ribelle e al suo impegno . È morta Vivienne Westwood, la stilista aveva 81 anni La stilista inglese Vivienne Westwood, icona della moda e del punk, è morta a 81 anni. Ecco le sue creazioni per i Sex Pistols e cosa ha rappresentato ...