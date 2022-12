“È disturbata” GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria senza limiti | Antonella Fiordelisi cancellata

(Di venerdì 30 dicembre 2022) GF Vip, parole pesanti diad. Stavolta sono volate parole grosse tra i due concorrenti che ormai da giorni stanno vivendo una fase molto complicata del loro rapporto. Fin dall’inizio trala relazione è stata caratterizzata da liti e scenate di gelosia, ma ultimamente sembra si sia superato il limite. Tanto che ormai sono in tanti a scommettere che il capolinea sia vicinissimo. Ormai i due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine. Dopo la pesante discussione conTavassi e Micol Incorvaiaha accusato il fidanzato di lasciarla sempre da sola contro tutti. Poiha provocatodicendole: “Vieni, vieni, dormi qua va, ti ...

Fanpage.it

Nel corso della scorsa puntata , ha varcato l'ingresso del Gfun nuovo personaggio: Tata Carla, che ha il compito di far fare le pulizie ai concorrenti. Un'...loro quiete è stata presto...La prima donna delle pulizie della storia del GFha fatto il suo ingresso nelle scorse ore per ... La loro quiete è stata prestoda tutti i maschi alpha della casa, ovvero Luca Onestini, ... Strano regalo di Natale per Edoardo al GF, Antonella Fiordelisi ... Alex Belli ha festeggiato i suoi 40 anni e ha svelato alcuni retroscena sul suo ipotetico ritorno al GF Vip. Alex Belli ha festeggiato i suoi 40 anni e ha confessato se, come vociferato da alcune indi ...Sale la temperatura all'interno del GF Vip 7. Infatti una delle concorrenti ha perso la pazienza ed ha rifilato un calcio: il video social.