Durante | “Maradona e Pelè amici sinceri La rivalità giovava ad entrambi”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sabatinoritiene cheeranoe che laadIl mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di. Sabatino, esperto di calcio sudamericano, dedica un pensiero a ‘O Rey’ direttamente dal Brasile dove si trova. Ai microfoni di Radio Marte, l’intermediario racconta: “La scomparsa diè stato un dolore per tutti: non solo in Brasile, ma a livello mondiale. Il paese era preparato a questo evento, ma il dolore non è stato minore: abbiamo perso uno degli uomini, lo ha detto anche il presidente eletto Lula, che più hanno dato al Brasile. Abbiamo perso uno dei figli migliori del Brasile”.si sofferma sul rapporto ...

