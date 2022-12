Dove sarà sepolto Pelè? I dettagli sul Memorial Necropole Ecumenica

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pelé, uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Il brasiliano è morto nella giornata di giovedì 29 dicembre dopo aver lottato per tempo con un tumore al colon, che si era diffuso a polmoni e fegato. Era stata interrotta anche la chemioterapia, le cure infatti non rispondevano più. Mentre la Nazione sudamericana si prepara a salutare, sono stati rivelati idella sua ultima dimora. Isull’ultima dimora diportato al campo del Santos per un ultimo addio con i tifosi che vogliono rendergli omaggio. Poi ciuna processione per le strade di Santos per celebrare l’icona. Il percorso porteràin un “cimitero verticale”davvero spettacolare, chiamato ...