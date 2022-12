Dl Rave | corsa contro il tempo Ostruzionismo di Pd - M5s Verdi e Si

Tvqui

AGI - Écontro il tempo alla Camera per l'approvazione definitiva del decreto. L'ostruzionismo messo in atto da Pd, M5s, Verdi e Sinistra rischia infatti di compromettere la conversione in legge ...Una vera e propriail tempo alla Camera per l'approvazione definitiva del decreto. Il muro di Pd, M5s, Verdi e Sinistra potrebbe compromettere la conversione in legge del provvedimento, che scade alla ... DECRETO RAVE: CORSA CONTRO IL TEMPO PER LA ... Si rischia di compromettere la conversione in legge del provvedimento che scade alla mezzanotte di oggi. Non escluso il ricorso alla "ghigliottina". Intanto prosegue la protesta delle Ong per il decre ...Le minoranze puntano all'ostruzionismo con 134 iscritti alle dichiarazioni di voto, pari circa a 22 ore di interventi. Non è escluso il ricorso alla "ghigliottina" per rispettare la dead line ...