Dizionario dei nuovi termini introdotti dalla guerra in Ucraina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Vladimir Putin ci ha messo dieci mesi a chiamare lacon il suo nome. Le parole sono importanti, dopo il 24 febbraio ne abbiamo imparate di nuove. Così inun invito in «discoteca» può significare qualcosa di diverso dall’andare a ballare, alle ragazze si regalano mazzi di cotone e San Javelin è un protettore laico. In questo nuovo lessico si intreccianoconiati nel 2014, l’antefatto dell’invasione, con i neologismi sbocciati dall’inventiva o dal senso dell’umorismo degli ucraini. Qui abbiamo riassunto i principali. Costituiscono una forma di resistenza, perché l’ironia è un’arma incruenta ma efficace come un missile Patriot. “Another Love” In questo vocabolario, dove procederemo in ordine alfabetico, non può mancare la colonna sonora di chi lotta contro l’oscurantismo, a Kyjiv come a Teheran. Il brano del ...