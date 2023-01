Divieto di utilizzo di botti | petardi e fuochi d’artificio a Tavagnacco

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Pyrotechnics and fireworks background with animation on black background realistic vector illustrationdidi materiali esplodenti e pirotecnici,di vario genere Il Sindaco richiama tutti i cittadini a rispettare l’articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana In vista delle prossime festività, il Sindaco Moreno Lirutti richiama tutti i cittadini ildidi materiali esplodenti e pirotecnici,di vario genere, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana . “Desidero richiamare con forza l’attenzione di tutti i cittadini su quanto previsto dall’articolo 43 del nostro ...

Comune di Modena

Infine difende la circolare suldidel cellulare in classe: ' Chi ha criticato la mia circolare sull'uso del cellulare non l'ha letta. Facciamo riferimento esplicito alla importanza ...... Giuseppe Valditara, è tornato a parlare della circolare suldei cellulari in classe. " Chi ... In effetti, la circolare pubblicata dal Ministro , da un lato vieta l'dei dispositivi ... Durante le festività divieto di utilizzo di lanterne cinesi volanti L’atto amministrativo dispone, ancora, il potenziamento dei controlli ad opera della Polizia Municipale per garantire il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di ...Franziska Giffey vuole convocare un vertice sulla violenza giovanile, per discutere del caos di Capodanno. Ma chiede anche punizioni severe ...