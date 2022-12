(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo l'abbuffata didell'anno che sta per concludersi, al momentoGiapponel'uscita ditreper il. I contenuti deiStudios insunelsaranno meno consistenti rispetto al passato. Dopo un'annata record nel 2022, per l'anno a venire lo streamer Disneyl'ditre. In un post sul blog online,Giappone ha rivelato tre progetti di streaming MCU che arriveranno sul servizio il prossimo anno. si tratta di Secret Invasion, della seconda stagione di Loki e di Ironheart. Secret Invasion Destinato a ...

Movieplayer

...9 milioni di utenti unici (+4,2% rispetto al medesimo periodo del 2021) ma è+ a realizzare ... a fine settembre, Tim siil maggiore operatore con il 40,3%, seguito da Vodafone con il 16,...... Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo - Disponibile su :+ (Stars) Cosa poteva andare ... Eric Kripke - Disponibile su : Prime Video La terza stagione di The Boys consacra lo show ela ... Disney+ conferma solo 3 serie Marvel in arrivo nel 2023 Dopo l'abbuffata di serie Marvel dell'anno che sta per concludersi, al momento Disney+ Giappone conferma l'uscita di solo tre serie per il 2023.Un approfondimento sul film del 2019 Aladdin, interpretato da Will Smith, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro ancora.