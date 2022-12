Demme | ancora nessuna offerta

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Marco Busiello, procuratore di Diego, è intervenuto su 'Radio Kiss Kiss Napoli', per parlare del futuro del suo assistito: Il calciatore ad oggi non ha avutorichiesta allettante per far sì che possa ambire a lasciare Napoli. Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi.