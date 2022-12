Decreto rave | sì definitivo  alla Camera Il Pd protesta mostrando la Costituzione

Leggi su corriere

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il ricorso alla ghigliottina per mettere fine alla maratona delle opposizioni per fare ostruzionismo al provvedimento: 183 voti a favore, 116 no, un astenuto. Tanti assenti nella maggioranza. Pagano (Fi): «Contrario al reintegro dei medici no vax»