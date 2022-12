Decreto anti-rave approvato con 183 sì. Decisiva la ghigliottina

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) C'è voluta la cosiddetta «», lo strumento procedurale che consente al presidente di interrompere immediatamente le dichiarazioni di voto e passare subito alla votazione finale, per arrivare all'approvazione del discusso. È stata una vera battagli quella svoltasi a Montecitorio con le opposizioni che hanno provato fino all'ultimo a bloccare il. IlLegge prevede non solo nuove norme per i raduni ma anche il rinnovo del carcere ostativo e le regole sull'obbligo vaccinale.