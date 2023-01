Decontribuzione Sud | dall’Ue ok alla proroga fino al 31 dicembre 2023

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, nonché l’esigenza di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ha spinto il legislatore are sino al 312029 l’esonero contributivo cosiddetto “Sud”, previsto dal Decreto – legge 14 agosto 2020 numero 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020 numero 126.La, disposta dManovra 2021 approvata con Legge 302020 numero 178, è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea nell’ambito delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.Dopo l’ultimo ok di Bruxelles sino al 312022, lo scorso 6 ...