Darkest Minds | cosa significa? Quanti libri sono? Usciranno nuovi film?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 30 dicembre 2022)2 si farà? vivremo ancora le avventure di Ruby e Co? vediamo insiemesappiamo! Innanzitutto, per chi non lo conoscesse, Theè un thriller distopico americano di fantascienza direttamente tratto dal romanzo omonimo di Alexandra Bracken. Il racconto narra le vicende di Ruby, una sedicenne che sopravvive ad un epidemia e scopre di avere dei poteri soprannaturali; non è l’unica ed insieme ad altri coetanei si ritroverà rinchiusa in un campo per poter essere “guarita”. La ragazza però farà di tutto per fuggire.nonostante di base sia un racconto di fantascienza, nasconde però molte tematiche importanti. In primis quelle riguardanti la diversità e l’accettazione del diverso, in secondo luogo la difficile età adolescenziale e ...