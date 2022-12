Dall' emergenza a destra al ' ' caso' ' argentini | Juve | le ultime verso la ripresa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I bianconeri chiudono la lunga pausa per il Mondiale con l'amichevole contro lo Standard Liegi. Il punto di Filippo Cornacchia e Giovanni ...

BrindisiReport

I bianconeri chiudono la lunga pausa per il Mondiale con l'amichevole contro lo Standard Liegi. Il punto di Filippo Cornacchia e Giovanni ...Un'che riguarda l'operatività dei Pronto soccorso ospedalieri. 2022 - 12 - 30 13:07:03 ... proteggendoli dalla malattia grave e'ospedalizzazione'. Si raccomanda la somministrazione delle ... Pronto Soccorso, l'Asl chiede la dichiarazione dello stato d'emergenza Approvata dall’Assemblea regionale siciliana, la norma che consente di prorogare per 60 giorni il contratto di lavoro del personale tecnico e amministrativo che è stato impiegato nella sanità durante ...Secondo il bollettino settimanale su 7.738 tamponi processati, 4.255 sono positivi (erano 4.655 quelli positivi nella settimana precedente). Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: 1.061 Anc ...