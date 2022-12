La Gazzetta dello Sport

Tutto da copione.27 - 13 il Thursday Night che apre la 17ma e penultima giornata Nfl battendo a Nashville i Tennessee Titans. I Boys conquistano così la dodicesima vittoria stagionale, a fronte di appena ...Dopo quella dei Clippers e quella di, insomma, per la terza notte in fila la NBA ha visto ... Williamson firma il suo massimo in carriera da 43 punti nel successo contro Minnesota,... Dallas vince a Nashville e non molla la scia di Philadelphia Sei le gare di regular season NBA disputate nella notte. Il solito Doncic (35 punti, 13 assist e 12 rimbalzi) trascina Dallas al successo su Houston (129-114 il finale). Per i Mavs si tratta della qui ...Ecco tutti i risultati della notte del 27 dicembre di regular season NBA 2022/23. Vincono Celtics, Clippers, Lakers, Nuggets, Suns e Warriors.