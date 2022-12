“Dall’altra parte” | dal 30 dicembre il nuovo singolo di Grazia Di Michele

(Di venerdì 30 dicembre 2022) MILANO – Si intitola “” ildiDi, in uscita venerdì 30. Scritta insieme a Mario Rosini, “” è una riflessione sull’umanità, divisa da situazioni e condizioni diverse, eppure espressione di uno stesso grande cuore. Sono confini e differenze che credevamo superate dalla tecnologia, dal progresso economico, dalla liberalizzazione dei rapporti personali e che invece, mai come in questi anni, fanno sentire tutta la loro inaccettabile presenza: un sistema economico iniquo, guerre, migrazioni, malattie, dittature economiche e religiose alimentano paure, divisioni, creano disparità e diffidenze e rendono sempre più difficile sviluppare l’empatia verso l’altro, sempre più ...

Agenzia ANSA

