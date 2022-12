Dalla Spagna | Di Lorenzo ha rifiutato il Barça | pronto il rinnovo con il Napoli

Sport Mediaset

Record totale di di 1.281 gol in 1.361 partite disputate, riconosciutoFifa. Sono solo alcuni ... Sarei potuto andare in, al Real Madrid. O in Italia, col Napoli. Ci furono anche altri ...La coppia ha scelto una doppia cerimonia, come reso noto giovedì 29 dicembreCasa Reale. Il ... splendida in una foto inedita La sorellanza di Leonor e Sofia, le principesse dial premio ... DALLA SPAGNA: TOTTENHAM SU KESSIE, OFFERTI 15 MILIONI AL BARÇA - Sportmediaset La Spagna segue l’esempio dell’Italia. Il governo di Pedro Sánchez ha, infatti, annunciato l’istituzione di “controlli” nei suoi aeroporti per i viaggiatori provenienti dalla Cina per assicurarsi che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...