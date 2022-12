Dal Nobel Annie Ernaux all’ultimo testo di Piero Angela | il nostro 2022 in libri

(Di venerdì 30 dicembre 2022) È stato sicuramente l’anno di, la scrittrice francese vincitrice del Premioper la letteratura. Lo è stato perché l’Accademia svedese le ha conferito il riconoscimento più prestigioso di una carriera letteraria per “il coraggio e l’acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”. Sono tanti iche ricorderemo nell’anno che sta per concludersi. Fare un elenco non è semplice, ma vi proponiamo un breve viaggio tra vincitori di premi letterari,che hanno scalato le classifiche e omaggi ad autori e personaggi che non ci sono più. Scegliere un solo titolo diè opera difficile. L’autrice 82enne ha riversato la verità di sé stessa nelle sue opere, ...

RaiNews

Il processo a carico del premio, 77 anni, è durato 18 mesi. Suu Kyi è stata condannata a ...colpo di Stato del 1 febbraio 2021 in Birmania, l'ex leader 77enne è prigioniera della giunta, in ...L'operazione è stata condottateam del Weill Cornell Medicine e a riportarlo è il New York ... Per questa eccezionale scoperta Montagnier vinse il Premioper la Medicina nel 2008. Molto ... Ricerche da Nobel, milioni extra per Foggia e Bari Il Nobel per la pace è stata condannata a ulteriori sette anni di detenzione da un tribunale militare per delle accuse di corruzione ...Il giornale web ‘focusonafrica’ pubblica un appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti perché raccontino gli orrori in Congo ...