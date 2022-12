Dal disastro di Kiev al comando delle truppe | Putin allo sbaraglio sul nuovo comandante

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Altro cambia della guardia tra i vertici militari della Russia. Il generale russo che, all'inizio dell'invasione in Ucraina, fu incaricato del «so» tentativo di catturareassumerà «probabilmente» la guidarusse che combattono nel settore orientale dell'Ucraina. La previsione è dell'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento, su Twitter, della situazione bellica tra Russia ed Ucraina. «Il tenente generale Yevgeniy Nikiforov sarà almeno il quartoche assume la guida del gruppo di forze occidentali della Russia nel Paese, dal momento dell'invasione, e sostituirà il colonnello generale Sergei Kuzovlev, nominato solo tre mesi fa», scrivono gli 007 del Regno Unito. Il suo ruolo è «importante» poiché «entrambe le parti potrebbero tentare un'offensiva» ...

