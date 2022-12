Dai pedaggi autostradali alle bollette | l’elenco dei rincari da gennaio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si prospetta un 2023 diper gli italiani. Mentre si attende il decreto ministeriale di fine anno che fissa gli aumenti deisulla rete autostradale nazionale a partire dal 12023, Arera ha già comunicato l’aggiornamento delle condizioni di maggior tutela elettrica per il I Trimestre che, nonostante una riduzione del 19,5%, prevedono, in termini di effetti finali la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1 aprile 2022 e il 31 marzo 2023) un aumento di circa 1.374 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 aprile 2021- 31 marzo 2022). Complessivamente, il prossimo anno, tolta la spesa per luce e gas, i consumatori – secondo le stime di Federconsumatori – dovranno affrontare per le altre spese aumenti di +1503,62 euro. Incrementi tariffe...