Da TikTok alle sale | ‘Avatar | La Via dell’Acqua’ è il miglior film di Natale

Leggi su funweek

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il rapporto tracinematografiche e web è sempre più stretto, con molti successi al botteghino favoriti proprio dalla rete. A confermare questo fruttuoso legame sono i dati di Mambo, prima community di content creator in Italia che ha monitorato l’andamento delle conversazioni surelative ai principali titoli disponibili nelle. E i dati parlano chiaro: ben il 31% degli utenti della community dichiara di aver acquistato un biglietto per il cinema dopo aver visto un contenuto sulla piattaforma. e hashtag su, quindi, riescono non solo a raccontare le novità del grande schermo ma anche ad alimentare e influenzare i numeri del box office. I dubbi stanno a zero: Avatar: La Via dell’Acqua è ilche più di ogni altro ha segnato2022 nelle ...