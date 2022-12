Cristiano Ronaldo ha firmato con il club saudita Al-Nassr

Leggi su agi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI -haun contratto con la squadraAl-fino al 2025. La star del calcio portoghese a fine novembre aveva lasciato il Manchester United e sarà allenato dall'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia. History in the making. This is a signing that will not only inspire ourto achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @to your new home @AlFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlFC (@AlFC EN) December 30, 2022 "Non vedo l'ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un Paese diverso", ha detto, 37 anni, citato ...