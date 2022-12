Cristiano Ronaldo | è fatta | cifre da capogiro | c’è anche la firma

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La telenovelaè arrivata alla sua conclusione. Sarà presto ufficiale il suo arrivo al nuovo club perché l’ultima ora lo vede protagonista, di quella che è la notizia che cambia radicalmente il futuro di uno dei migliori giocatori al mondo.hato per l’Al-Nassr, èper il colpo di calciomercato “a costo zero”. Ledel suo ingaggio sono dae, come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbelasul contratto. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)all’Al-Nassr,da record Da record leche ...